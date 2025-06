Jacobelli: «Chivu-Inter? Scelta diversa che può rivelarsi vincente!»

L’Inter in questa finestra di mercato, rimasta orfana del proprio allenatore, vira su un sostituto giovane come Cristian Chivu. Una mossa, come riporta Xavier Jacobelli su Sky Sport, in controtendenza rispetto alla concorrenza ma che potrebbe portare giovamento.

MOSSA VINCENTE – L’Inter in questo calcio mercato agisce in controtendenza sia a livello di giocatori che di allenatore. Se le competitor hanno puntato su tecnici esperti come il Napoli su Conte, la Roma su Gasperini, il Milan su Allegri, l’Inter invece ha virato verso un allenatore giovane ma di prospettiva. Xavier Jacobelli, su Sky Sport, spiega perché questa può essere una scelta vincente: «L’Inter fa una mossa diversa rispetto alla concorrenza ed è auspicabile che i giovani, che conosce molto bene Chivu, vengano valorizzati. L’ex Parma ha allenato la Primavera nerazzurra e i giovani lanciati nella sua esperienza a Parma senza esitazione, guadagnando anche la salvezza. Cito Leoni, che è un giocatore dotato di un grande avvenire e di grandi possibilità».

L’Inter deve perseguire questa linea green per il futuro

LARGO AI GIOVANI – L’Inter avrà sicuramente vantaggi puntando sui giovani. Il giornalista continua la sua analisi auspicando all’Inter di proseguire questo programma di ringiovanimento. Secondo Jacobelli i nerazzurri devono credere maggiormente in alcuni talenti della Primavera: «Quindi mi auguro che la società segua questa direzione. Ricordo che i nerazzurri possiedono il cartellino di Pio Esposito, 19 anni e 19 reti in serie B con lo Spezia. Mi auguro che nella strategia di rafforzamento dei nerazzurri ci sia anche spazio per dei giovani che sono cresciuti in un settore giovanile molto florido e che Chivu conosce benissimo».