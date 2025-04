Jacobelli: «Inter, due KO consecutivi? Allarme! Ora serve questo»

Jacobelli parla di allarme acceso per l’Inter dopo le due sconfitte contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia. Questo il suo pensiero.

CONVINZIONE NEFASTA – A Radio Radio, Xavier Jacobelli stupito dal KO dell’Inter contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: «Ero personalmente convinto che l’Inter, nonostante le fatiche di quest’ultimo periodo, sarebbe riuscito a qualificarsi per la finale. Invece il Milan ha giocato la migliore partita della stagione, credo nettamente superiore anche dal punto di vista della qualità tecnica al 3-2 del 6 gennaio scorso, grazie al quale si impose nella finale di Supercoppa a Riyad. La spiegazione più chiara di questa sconfitta risiede nell’enorme fatica profusa in quest’ultimo periodo».

ALLARME – Ancora Jacobelli che lancia un avviso ai nerazzurri dopo le due sconfitte di fila contro Bologna e appunto Milan: «D’altra parte negli ultimi 18 giorni, l’Inter ha affrontato (nell’ordine): Milan; Parma; Bayern; Cagliari; Bayern; Bologna e di nuovo Milan. Era fatale che ci fosse un cedimento sia dal punto di vista psicofisico che nervoso. Ma certamente, queste due ultime partite (compresa quella con il Bologna) sono un chiaro campanello d’allarme. Contro la Roma ci vuole una reazione importante». E contro la Roma, i nerazzurri sono obbligati al successo.