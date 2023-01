Jacobelli: «Inter deve recuperare dal contraccolpo psicologico dopo Monza»

Xavier Jacobelli in collegamento sulle frequenze di TMW Radio ha parlato della situazione attuale dell’Inter dopo il pareggio di Monza.

CONTRACCOLPO PSICOLOGICO – Jacobelli prende le difese di Simone Inzaghi sottolineando gli aspetti positivi dopo il suo approdo all’Inter. Poi ha parlato del momento della squadra: «Da quando ha colto l’eredità di Conte, ha riportato l’Inter tra le prime 16 di Champions League e ha portato a casa due coppe. Inzaghi è stato costretto a camminare sulle uova dalla situazione societaria. In questo momento all’Inter serve recuperare dal contraccolpo psicologico dovuto al pari di Monza. Quel pareggio in extremis ha lasciato il segno nella ricorsa al Napoli. Ecco perché servirà la controprova in campionato».