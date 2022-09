Jacobelli: «Inter, da ieri un messaggio significativo! Acerbi provvidenziale»

Jacobelli promuove, nonostante tutto, il mercato dell’Inter viste tutte le difficoltà che la dirigenza ha dovuto superare. Il giornalista parla anche dell’arrivo di Acerbi, l’ultimo innesto.

CHIUSURA AL MEGLIO – Per Xavier Jacobelli il calciomercato si è concluso con quanto doveva essere fatto: «Era un giorno importante per l’Inter. Soprattutto è molto significativo il messaggio che Steven Zhang e la società nerazzurra ha lanciato: ha respinto, per l’ennesima volta, l’assalto del PSG per Milan Skriniar. A mio avviso questo è un messaggio significativo: innanzitutto Zhang ha mantenuto la parola, rispetto a quanto affermato nelle scorse settimane. Skriniar che rimane, Francesco Acerbi che arriva ed è più che mai provvidenziale visto l’attacco febbrile di Alessandro Bastoni (vedi articolo). È un’Inter che ha dimostrato di poter sopperire all’infortunio di Romelu Lukaku con Edin Dzeko. A mio avviso l’Inter si è mossa molto bene sul mercato, nonostante Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per le questioni di bilancio siano stati costretti a camminare sulle uova. Aver riportato a casa Lukaku è un miracolo, per i termini della trattativa».