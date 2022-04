Jacobelli: «Inter, critiche esagerate a Inzaghi! Per lo scudetto vedo altri»

Jacobelli, Direttore di TuttoSport, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 nel corso di Campo Aperto ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A e le critiche rivolte al tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.

CORSA SCUDETTO – Xavier Jacobelli su Sky ha detto la sua riguardo la lotta scudetto: «La favorita per lo scudetto secondo me è il Napoli perché Luciano Spalletti ha dimostrato di saper superare tutte le difficoltà. Basti pensare all’indisponibilità di Victor Osimhen, i casi di positività e i giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Io ritengo che in questo momento la formazione partenopea ha qualcosa in più rispetto all’Inter e Milan».

CRITICHE ESAGERATE – Jacobelli conclude sottolineando più volte di non essere d’accordo con le critiche – secondo lui esagerate -, rivolte al tecnico dell’Inter: «Simone Inzaghi nel momento più difficile per l’Inter, ha mostrato grande carattere perché ha ricevuto tante critiche. Vorrei ricordare, però, da che punto è partito il tecnico. Ricordiamo le cessioni di inizio anno dell’Inter, anche se poi sono state trovate le alternative. Inzaghi ha riportato l’Inter agli ottavi di Champions League e ha battuto la Juventus in Supercoppa Italiana. Io non condivido tutte queste critiche a Inzaghi, come se improvvisamente da grande allenatore sia diventato uno sprovveduto, solo perché non ha operato determinati cambi in alcuni frangenti del campionato. La verità è che in questo momento la vittoria a Torino contro la Juventus ha consentito al tecnico di ritrovare l’unità di intenti e determinazione che sembravano smarrite».