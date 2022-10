Jacobelli: «Inter, crisi di difficile lettura e il Barcellona rischia di aggravare!»

Inter in piena crisi, ma Xavier Jacobelli non riesce a dare una spiegazione al momento dei nerazzurri che adesso dovranno affrontare il Barcellona. Ospite sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista parla anche della lotta scudetto.

SQUADRA IN CRISI – Jacobelli commenta così il momento dei nerazzurri: «L’Inter replica ancora una crisi di difficile lettura e c’è il Barcellona in Champions League che potrebbe aggravare la posizione di Simone Inzaghi. Scudetto? Direi il Napoli, per caratura di gioco e varianza nei protagonisti, dato che cambiano molto spesso i marcatori in tabellino».