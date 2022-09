Jacobelli: «Inter, dal CdA 2 notizie. Congresso PC cinese? Nuova stretta!»

Giornata importante dal punto di vista societario per l’Inter che oggi ha avuto la riunione del suo CdA sulla chiusura del bilancio. Jacobelli ha illustrato la situazione parlando anche del Congresso del Partito Comunista cinese

DUE NOTIZIE − Xavier Jacobelli dà aggiornamenti sulla situazione societaria dell’Inter: «Dodici partite in 42 giorni, tour de force importante. Oggi giornata importante per l’Inter col CdA: perdite ridotte di 105 milioni (buona notizia), ma passivo di 140 milioni. Due aspetti da evidenziare: Zhang è chiamato a ricapitalizzare e attingerà da una parte al finanziamento di Oaktree. Dall’altro lato oltre alla ricapitalizzazione c’è questa esigenza di cercare nuovi soci oppure nuovi acquirenti. Qualora il prestito non fosse restituito entro il 2024 non subentrerebbe il fondo americano come successo per il Milan ma si cercherebbe un altro acquirente. In ottobre congresso del Partito comunista cinese e gli analisti finanziari prevedono un’ulteriore stretta dal punto di vista delle uscite». Il giornalista si è espresso su Sportitalia.