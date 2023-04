Jacobelli: «Inter-Benfica, dopo Lisbona occasione ghiotta ma vietato…»

Xavier Jacobelli ha parlato dell’Inter in vista del match in casa contro il Benfica, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

OCCASIONE – Queste le parole di Xavier Jacobelli sull’Inter nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa mi aspetta dall’Inter? Per l’Inter questa è un’occasione propizia, soprattutto per mettere all’angolo le delusioni di campionato. Una squadra che perde undici volte in campionato inevitabilmente accusa questa cosa. Ora però, dopo la vittoria di Lisbona, l’occasione è ghiotta ma vietato pensare di avere la qualificazione in pugno perché la Champions è una trappola. Il Benfica è un’ottima squadra e può sovvertire il risultato, starà all’Inter mostrare rispetto e concentrazione».