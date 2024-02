Jacobelli: «Inter-Atalanta, pronostico chiaro. La favorita»

Xavier Jacobelli ha parlato in vista di Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A, (e non solo).

CALENDARIO ATALANTA – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio riguardo il calandario dell’Atalanta, stasera in campo a San Siro contro l’Inter. «Anche questo è un frutto avvelenato della Supercoppa giocata a metà gennaio, così come gli altri recuperi. D’altra parte, se la giochi a metà gennaio in un calendario così intasato e non la giochi invece in agosto, come accade per esempio in Premier League, queste sono le conseguenze. Ciò detto, è evidente che il tour de force dell’Atalanta è cominciato con la partita di San Siro con il Milan che prosegue, sempre a San Siro con l’Inter e poi vedrà lo spareggio con il Bologna, la gara d’andata a Lisbona con lo Sporting, il confronto a Torino con la Juventus, il ritorno con lo Sporting e infine un altro spareggio Champions con la Fiorentina».

GRANDEZZA INTER – Jacobelli ha aggiunto sulla squadra di Simone Inzaghi. «È un ciclo questo di ferro, ma Gasperini ha rimarcato come, per sua fortuna, disponga di un organico qualitativamente e quantitamente elevato, sebbene sia stato il primo nella conferenza stampa di presentazione dell’incontro di San Siro con l’Inter a rimarcare la grandezza della stagione della squadra di Inzaghi: miglior attacco, miglior difesa (10 vittorie su 10 partite disputate nel 2024). Quindi è chiaro che il pronostico dichiari e indichi nettamente come favorita l’Inter, ma è un’Atalanta (lo abbiamo visto contro il Milan) che, anche quando trova avversari del calibro dei rossoneri che riescono a tarparle le ali in maniera di aggressività e gioco d’attacco, ha comunque una difesa che ha retto benissimo l’urto di un Leao tornato in formato gigante. Quindi vedremo cosa accadrà questa sera, ben sapendo l’Atalanta che anche nel caso più negativo, ovvero la sconfitta, poi lo spareggio Champions con il Bologna le consentirebbe addirittura, in caso di vittoria, di sopravanzare gli emiliani».