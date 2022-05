Jacobelli: «Handanovic ancora tra i migliori! Skriniar attaccato alla maglia»

Jacobelli, noto giornalista ed ex Direttore di Tuttosport, in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha parlato di Samir Handanovic e di Milan Skriniar.

TRA I MIGLIORI – Xavier Jacobelli parla del futuro di Samir Handanovic: «Continuo a pensare che sia uno dei migliori portieri della Serie A, non si gioca così tanto all’Inter se non sei all’altezza, complessivamente ha confermato di essere uno dei migliori in Italia. Non conosco un portiere che non commette errori nel corso di una stagione. Anche quando è stato bersagliato non l’ho mai visto andare sopra le righe, mai una parola sbagliata. L’arrivo di André Onana gli dà motivazioni in più perché è un grande professionista e grande portiere».

IN DIFESA – Il giornalista dice la sua anche sul difensore slovacco: «Skriniar è ancora nel pieno della sua carriera, in Italia è diventato un capo saldo della difesa dell’Inter e coniuga la continuità di rendimento con la fisicità e ha un grande attaccamento alla maglia dell’Inter».