Jacobelli: “Hakimi sarà un grande fattore di propulsione per l’Inter. Serve…”

Condividi questo articolo

Xavier Jacobelli

Jacobelli dà tempo ad Achraf Hakimi. Sul laterale marocchino, che ancora si sta inserendo nell’Inter, il direttore del quotidiano “Tuttosport” si è espresso in toni confortanti in collegamento con “Tiki Taka” su Italia 1.

BENE COSÌ – Xavier Jacobelli getta acqua sul fuoco sull’Inter: «È stato un grande mercato. Io credo che, dopo otto giornate di campionato, sia improprio dare giudizi definitivi. Achraf Hakimi, come altri giocatori stranieri che mettono piede in Serie A, ha bisogno di un periodo di ambientamento. Ci sono passati fuoriclasse, possiamo farne l’inventario: Hakimi, una volta capito il calcio italiano e il ruolo in cui Antonio Conte desidera che giochi, sarà un grande fattore di propulsione. Io continuo a dire che l’Inter contenderà alla Juventus lo scudetto».