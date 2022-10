Jacobelli: «Il futuro dell’Inter dipende dal rinnovo di Skriniar»

Xavier Jacobelli, ospite a Sportitalia, ha parlato di Inter. Le parole di Zhang e il rinnovo di Skriniar sono due situazione connesse, che il giornalista ha analizzato così.

PAROLE – Xavier Jacobelli ha detto la sua opinione a Sportitalia, riguardo le tematiche principali in casa Inter: «Suning avrebbe voluto investire di più, non ha potuto farlo. Marotta e Ausilio hanno dovuto fare un mercato camminando sulle uova. Sapendo poi che Zhang all’epoca aveva dato l’incarico a due importanti banche americane di scandagliare il mercato statunitense. Ciò per verificare se ci fossero possibili acquirenti. Per Suning l’ideale sarebbe un partner minoritario, ma è impossibile. La qualificazione agli ottavi di finale è molto importante. Bisognerà capire se Zhang quando afferma che l’Inter non è in vendita lo dice con delle basi. Tutto dipenderà da come andrà la trattativa con Skriniar. Se riescono a confermalo e prolungargli il contratto, è evidente che avrà dato un seguito alle sue parole». Questo il suo intervento a Sportitalia.