Jacobelli: «Frattesi-Inter, Marotta fuoriclasse. Intende battere questa strada»

Xavier Jacobelli ha parlato di Davide Frattesi, colpo chiuso dall’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta.

OPERAZIONE – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio su Davide Frattesi, colpo chiuso dall’Inter. «Come giudico l’operazione? Marotta è un fuoriclasse assoluto e lo ha dimostrato anche in questa circostanza. Con vincoli molto ferrei di bilancio che condizionano l’Inter è riuscito a prendere Thuram a parametro zero e ora ha chiuso il colpo Frattesi, allargando ulteriormente il pacchetto degli italiani per la nazionale. Marotta ha confermato ancora una volta come la sua fiducia nel blocco italiano sia stata ripagata, così come fece alla Juve. Questa è la strada che intende battere, evidentemente in piena sintonia con Inzaghi. Se c’è una diretta rivale del Napoli che si è rinforzata sul mercato è l’Inter».