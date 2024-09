Jacobelli: «Francia-Italia? Dimarco meraviglioso, anche Tonali»

Xavier Jacobelli ha riassunto la vittoria dell’Italia contro la Francia. Il giornalista ha toccato anche il tema Federico Dimarco, elogiandolo su Radio Sportiva.

RIASSUNTO – L’Italia di Luciano Spalletti ha rialzato la testa ed ha passeggiato sulla Francia al Parco dei Principi. Xavier Jacobelli ne parla così: «La delusione per gli Europei disastrosi è ancora cocente, tutti noi ci aspettavamo un’altra Italia e l’abbiamo vista. Reazione di orgoglio con gioco di qualità, dimostrazione che il calcio italiano non è messo così male come fatto vedere in occasione degli Europei. Spalletti è passato dalle parole ai fatti, non è il caso di lasciarsi però lontani dall’onda dell’euforia. Grande vittoria, la prima in Francia contro la Francia dopo 70 anni illuminata da prestazioni di alta qualità. Dimarco meraviglioso, così come meravigliosa è stata la sua rete. Ha concluso con un gol il passaggio di tacco di Tonali. Questo ragazzo ha brillato per comportamento esemplare, è stato di fondamentale importanza. Lunedì ci sarà un test per dare un’ulteriore segnale della nostra forza. L’Italia si batte fino all’ultimo minuto, questo è il messaggio arrivato da Parigi».