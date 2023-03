Jacobelli: «Fiorentina, partita insidiosa per l’Inter. Lukaku…»

Xavier Jacobelli ha parlato di Inter-Fiorentina, partita valida per la ventottesima giornata di Serie A, e di Romelu Lukaku.

PARTITA – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio riguardo Inter-Fiorentina, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18, e Romelu Lukaku. «Partita insidiosa per l’Inter. La Fiorentina è in un momento di forma molto buono, dall’altra parte la fortuna dei nerazzurri è l’aver recuperato Lukaku che potrà dare una grossa mano alla squadra se replicherà quello che ha fatto in nazionale, anche in vista degli impegni di Coppa Italia e soprattutto di Champions».