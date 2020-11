Jacobelli: “Eriksen? Presumo voglia andarsene. Inter, un altro problema”

Xavier Jacobelli

Per Jacobelli Eriksen sarà destinato a lasciare l’Inter a gennaio. Il direttore del quotidiano “Tuttosport”, intervenuto in collegamento da Torino nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1, ha parlato di come il danese sia uno dei due problemi del momento per la squadra di Conte.

COSA MANCA? – Così Xavier Jacobelli sull’Inter: «Il problema è il tempo. L’Inter si aspettava in quest’inizio di stagione un rendimento decisamente superiore rispetto alle tre sole vittorie nelle prime dieci partite ufficiali fra campionato e coppe. Poi c’è un altro problema che si chiama Christian Eriksen: non si capisce perché sia stato preso questo giocatore, che quando militava nel Tottenham risultava essere uno tra i migliori del ruolo in Europa, e debba saltabeccare fra la tribuna, la panchina e raramente il campo. Questo è un grosso problema, perché evidentemente non fa al caso del tecnico. Ma io presumo che a gennaio Eriksen se ne voglia andare. È una questione di chiarezza».