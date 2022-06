Jacobelli: «Dybala-Inter, solo l’ufficialità. Skriniar? Esigenze di bilancio»

Xavier Jacobelli, in collegamento su Tmw radio, ha parlato del mercato dell’Inter con l’affare Dybala praticamente fatto. Al possibile addio di Skriniar, l’editorialista di Tuttosport risponde in questo modo

SOSTENIBILITÀ − Jacobelli si è concentrato sul mercato dell’Inter con un occhio al bilancio: «Skriniar non lo sacrificherei ma comprendo le esigenze del bilancio dell’Inter. Grazie alla bravura di Marotta, Ausilio e Antonello l’Inter ha avuto la capacità di sopperire a delle assenze pesanti rimanendo competitiva. Dybala? Manca l’annuncio ufficiale. Fortemente condiviso da Inzaghi e voluto da Marotta. Grande attacco con Lautaro Martinez senza tralasciare il sogno tridente con Lukaku. L’Inter farà di tutto per rendere ancor più competitiva la squadra di Inzaghi nonostante il possibile sacrificio, il quale sarà soltanto per motivi di bilancio».