Jacobelli: «Dybala fa deprimere Inter e Juventus, ma in modo differente!»

Dybala sta sicuramente disputando una prima stagione a Roma da protagonista. Qualche rimpianto ci sarà per Juventus e Inter. La prima lo ha lasciato partire a zero, la seconda invece lo ha inseguito tutta l’estate per poi decidere per il ritorno di Lukaku. Jacobelli spiega meglio la situazione nel suo editoriale

IL GRANDE RIMPIANTO − Xavier Jacobelli discute sulla Joya e sui rimpianti di Inter e Juventus: «Paulo Dybala è il fiore all’occhiello della rivoluzione mouriniana deprimendo assai milioni di tifosi juventini. E pure interisti. I bianconeri, perché una Joya simile l’hanno provata per 7 stagioni, 293 partite, 115 gol, 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane. I nerazzurri, perché sembravano a un passo dall’assaporarla, la Joya, salvo vederla sfumare a causa delle fatali titubanze Suning. Tuttavia, la differenza c’è. Un conto è avere avuto Dybala per sette stagioni, perderlo a parametro zero e scoprire che a prendere la decisione di lasciarlo andare fossero stati società e tecnico, come lo stesso Paulo raccontò, presentandosi nella capitale. Un altro è sperare di avere Dybala e non averlo avuto, cercando consolazione nel Gran Ritorno di Lukaku che, per ora, deve consolare prima di tutto se stesso».

Fonte: Corriere dello Sport − Xavier Jacobelli