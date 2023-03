Jacobelli: «Difesa Inter ultracentenaria? Contributo di esperienza»

Xavier Jacobelli ha commentato la situazione in casa Inter, non delle migliori in vista della partita tra domenica tra stop e infortuni. Il giornalista però guarda il lato positivo su Radio Radio.

DIFESA – Xavier Jacobelli ha toccato il tema difesa in casa Inter, dicendo: «La difesa dell’Inter è ultracentenaria con Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij? Guardiamo l’altro lato della medaglia, è un contributo di grande esperienza che possono dare dare questi calciatori. La seduta di rifinitura sarà particolarmente importante, questa è una partita che né una né l’altra possono sbagliare. L’Inter è andata in difficoltà per tutta la stagione, con questi risultati altalenanti. Sarà un match molto equilibrato».