Jacobelli difende Inzaghi: «Inter, c’è un tecnico migliore? Critiche stridenti»

Jacobelli difende Inzaghi e il suo operato all’Inter. Il giornalista, ospite negli studi della Domenica Sportiva, ritiene molto positivo il lavoro del tecnico al livello di risultati e non solo

A DIFESA − Xavier Jacobelli difende a spada tratta il lavoro di Simone Inzaghi: «Ho trovato stridente questa pioggia ricorrente di critiche nei confronti di un tecnico che ha ereditato il lavoro di Antonio Conte; ha raggiunto un secondo posto; è secondo in classifica; ha vinto due Supercoppe di lega; una Coppa Italia; è in semifinale di Coppa Italia e ha un messo un piede ai quarti di Champions League. Questo è un allenatore che sta lavorando benissimo per una società che vive un momento così delicato. L’Inter ci deve dire qual è un allenatore meglio di Inzaghi in questo momento».