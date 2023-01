Jacobelli: «Derby con l’Inter ultima spiaggia per il Milan! Giroud…»

Xavier Jacobelli in diretta sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato del Milan, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo e prossimo avversario dell’Inter in campionato

ULTIMA SPIAGGIA – Queste le parole di Jacobelli: «Abbiamo visto come l’Atalanta e la Lazio, con il Napoli siano le formazioni più in forma del campionato. In questo momento il derby che si giocherà domenica prossima possa risultare l’ultima spiaggia per il Milan. Il calcio è capace di tutto: contro il Sassuolo celebrò il suo diciannovesimo scudetto, oggi ne ha incassati tre in mezz’ora. Una squadra che non ha reagito. In attacco paga la solitudine di Giroud».