Jacobelli: «Critiche ingenerose a Inzaghi! Vittoria importante per ripartire»

Xavier Jacobelli in un suo intervento a TMW Radio ha analizzato la vittoria dell’Inter in Champions League contro il Barcellona difendendo anche Simone Inzaghi dalle critiche.

PER RIPARTIRE – Xavier Jacobelli parla della vittoria dell’Inter contro il Barcellona e difende così il tecnico nerazzurro: «Simone Inzaghi è stato vittima di critiche ingenerose. Ricordiamoci anche che il tecnico ha dovuto fare a meno di Lukaku, che sarà un fattore quando tornerà, ma soprattutto di un Ivan Perisic difficile da sostituire per quello che ha dimostrato la scorsa stagione. La vittoria contro il Barcellona può essere il viatico per ripartire, bisogna però rimanere coi piedi per terra. Il Sassuolo e il ritorno con il Barcellona al Camp Nou daranno sicuramente più chiarezza. VAR? avi si è lamentato molto, ma quante volte i club italiani sono stati danneggiati in campo europeo? Non è sicuramente quello il motivo per cui il Barcellona ha perso, l’Inter ha meritato la vittoria».