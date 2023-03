Jacobelli: «Contrario all’abbattimento di San Siro. Inter e Milan…»

La questione stadio a Milano è cocente, non sembra si possa risolvere infatti nel breve termine. Xavier Jacobelli ha parlato della situazione in collegamento con TMW Radio.

LENTEZZA – Inter e Milan vorrebbero fare lo stadio a Milano, ma la politica non aiuta affatto. Xavier Jacobelli ha commentato il caso su TMW Radio: «Il problema è che un consolidato costume italico ha portato a ostacoli burocratici e la necessità di ascoltare in primis gli abitanti di San Siro, che hanno espresso parere negativo sulla costruzione di un nuovo stadio accanto al Meazza. C’è stato poi un continuo rimpallo tra chi doveva decidere in ambito politico e le società, adesso Inter e Milan vogliono costruire il proprio stadio. L’importante è che San Siro sia la struttura per le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. Questa è una buona notizia, io sono fortemente contrario all’abbattimento di questo stadio importante per il calcio mondiale. Le società seguano le loro esigenza, facciano calcoli ma non arrivino a questo. Il Milan ha in testa di accelerare i tempi».

