Jacobelli: «Conte, due volte ragione! Lui all’Inter vero erede di Trapattoni»

Jacobelli paragona addirittura Conte con Trapattoni. Il giornalista, direttore del quotidiano “Tuttosport”, intervenuto nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1 ha dato ragione all’allenatore dell’Inter dopo le sue dichiarazioni degli ultimi giorni.

LA GRANDE RIVINCITA – Xavier Jacobelli è sicuro: «Antonio Conte ha due volte ragione. La prima perché dopo l’undicesima vittoria consecutiva della sua Inter, alla quale mancano tredici punti perché l’aritmetica le consegni lo scudetto che insegue dal 2010, merita di essere solo e soltanto applaudita. La seconda perché sarebbe il caso di piantarla con le disquisizioni sulla presunta scarsa qualità del gioco della formazione di Conte. Il quale ha ragione ad affermare che chi ama l’estetica debba andare dagli estetisti. Così come Massimiliano Allegri, quando veleggiava verso il quinto scudetto consecutivo alla guida della Juventus, sosteneva che chi intendesse divertirsi sarebbe dovuto andare al circo. La realtà è che l’Inter va verso il titolo forte di un rendimento impressionante. Forte di una caratura del proprio gioco, della propria forza e della volontà di primeggiare che non ha eguali. Ha fatto il vuoto sulle avversarie, con undici punti di vantaggio sul Milan. In campo nazionale sta gettando le basi dell’apertura di un ciclo, che non può che essere legato a Conte. È il vero grande erede di Giovanni Trapattoni».