Jacobelli: «Chiesa? Non sottovalutate Marotta! Strategia Inter da seguire»

In molti apprezzano l’idea di un Federico Chiesa in maglia nerazzurra. Secondo Xavier Jacobelli non è da escludere che la stessa Inter ci stia facendo un pensierino.

FUTURO – La Juventus ha ormai dichiaratamente messo alla porta Federico Chiesa, in scadenza di contratto nel 2025. Tra i tanti club interessati all’esterno italiano, da qualche giorno c’è anche l’Inter. Non è chiaro se questa sia solo una suggestione di mercato, tuttavia in molti ne parlano alimentandola. Anche Javier Jacobelli, che dichiara su Chiesa: «O entro il 30 di agosto trova un’altra squadra che lo ingaggi ad un prezzo che la Juventus desidererebbe fosse tale da non rimetterci rispetto all’investimento iniziale. Oppure rimane nelle fila bianconere, anche se credo che questa sia una soluzione che non sta bene né all’interessato né alla società e a Motta. Quindi presumo che da qui al 30 agosto Chiesa divenga uno dei protagonisti del mercato».

Chiesa cosa c’è dopo la Juventus? Jacobelli allude all’Inter!

CARATTERISTICHE – Javier Jacobelli, intervenuto su Radio Sportiva, continua sulla possibile destinazione del bianconero: «Dove lo vedrei bene? Il Chiesa che noi abbiamo negli occhi è quel calciatore straordinario che diede un contributo determinante alla conquista del titolo Europeo nel 2021. Purtroppo il suo grandissimo infortunio ha condizionato enormemente le successive stagioni. Adesso smania dal desiderio di trovare un squadra che gli consenta continuità di impiego e di esaltare le sue caratteristiche. Chiesa è un’ala, che oggi viene definito esterno d’attacco. Nell’ultima stagione della Juventus a volte è stato impiegato come seconda punta ma con risultati inferiori alle aspettative».

SPECIALISTA – Jacobelli: conclude con un riferimento preciso all’Inter: «Come squadra che può essere interessata a Chiesa direi Napoli ma non sottovaluterei nemmeno quel sornione del calciomercato che risponde al nome di Giuseppe Marotta. Specialista qual è di colpi a parametro zero, come dimostra la sua luminosa carriera, credo che debba essere monitorata e seguita con grande attenzione la strategia dell’Inter sul versante Chiesa. E poi c’è il Tottenham. Sappiamo come l’agente del calciatore sia stato a Londra nei giorni scorsi e sappiamo anche dei contatti allacciati con club della Premier League».