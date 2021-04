Jacobelli: «Cavalcata Inter, il merito è di tutti! Conte ha imposto una cosa»

Xavier Jacobelli, Direttore di “TuttoSport”, intervistato da “TuttoMercatoWeb Radio” tra le altre cose ha parlato della cavalcata dell’Inter.

CAVALCATA INTER – Jacobelli intervistato da “TMW Radio” ha parlato della cavalcata dell’Inter, vicina al diciannovesimo scudetto, sottolineando i meriti dei dirigenti e in particolare del tecnico: «I meriti sono di tutti, anche dei dirigenti come Antonello. Il ruolo di Marotta poi è stato fondamentale. Senza il presidente, l’Amministratore Delegato ha assicurato una presenza costante in momenti difficili. Ha portato esperienza e le qualità maturate durante i suoi anni di Juventus. Anche il valore di Conte è aumentato: imponendo la sua cultura del lavoro, ha avuto l’adesione di un gruppo che sul campo sta meritando la vittoria finale».

Fonte: TMW Radio.