Jacobelli: «Calciopoli? Improbabile una riapertura dopo 17 anni»

Il giornalista Jacobelli, ospite a Radio Radio, ha espresso un suo parere su una possibile riapertura del caso Calciopoli a seguito dell’inchiesta di Report.

PASSATO TROPPO TEMPO − Xavier Jacobelli si è pronunciato in merito a una possibile riapertura della vicenda Calciopoli dopo i fatti emersi dall’inchiesta condotta da Report. Le sue parole: «Un conto è un’inchiesta giornalistica condotta in modo rigoroso e professionale e un altro è ciò che è stato concluso dalle varie inchieste giudiziarie. La mia sensazione è che dopo diciassette anni non si riaprirà nulla. Non vedo e non trovo elementi per avvalorare la riapertura di un eventuale caso che è già passato in giudicato. Ognuno ha le proprie tesi. Luciano Moggi ha le sue tesi che ha abbondantemente espresso in questi anni. Non ultima la sua partecipazione al consiglio d’amministrazione della Juventus che si stava sciogliendo e allo stesso tempo formando. Quando si presentò con la fatidica chiavetta contenente intercettazioni. Io però credo che in questo momento non esistano i presupposti per riaprire un caso».