Jacobelli: «Bayern Monaco, Inter già qualificata e ha onorato impegno»

Xavier Jacobelli ha parlato della sconfitta dell’Inter in casa del Bayern Monaco nella sesta giornata del gruppo C di Champions League.

SCONFITTA – Queste le parole di Xavier Jacobelli sulla sconfitta dell’Inter in casa del Bayern Monaco nella sesta giornata del gruppo C di Champions League nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Quanto ha influito la sfida di domenica con la Juventus? Inzaghi ha dosato le forze, si è visto dalla formazione scelta con diversi elementi che di solito non giocano che hanno fatto i titolari. L’Inter era già qualificata e ha comunque onorato l’impegno, la qualificazione è fondamentale sia come risultato sportivo che economico per il bilancio nerazzurro».