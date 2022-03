Jacobelli: «Barella, calo normale. Inzaghi? Critiche ingenerose»

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato a Sky Sport delle prestazioni di Nicolò Barella e del momento attuale vissuto dall’Inter di Simone Inzaghi.

IN CALO – Jacobelli ha parlato così di Nicolò Barella: «Barella è un giocatore che non si tira mai indietro e antepone sempre il benessere della squadra. Nell’arco di una stagione è normale che anche qualcuno del suo livello possa avere un calo di rendimento. Penso che sarà uno dei protagonisti della partita contro la Macedonia».

CRITICHE INGIUSTE – Oltre che delle critiche a Barella, Jacobelli ha anche giudicato quelle rivolte a Simone Inzaghi: «Trovo le critiche a Inzaghi ingenerose e immeritate. Non bisogna mai dimenticare da dov’è partito. È la sua prima stagione all’Inter e la affronta senza Lukaku e Hakimi. Come prima non era necessario elogiarlo oltremodo, in questo momento ritengo che sia consapevole di ciò che debba fare per vincere la volata finale. Resta sempre quella partita contro il Bologna da giocare».