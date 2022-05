Jacobelli: «Atalanta, un dato paradossale. Con il Milan una possibilità»

Jacobelli, Direttore di TuttoSport, ospite in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha detto la sua riguardo la sfida tra Milan e Atalanta, importante ai fini della corsa scudetto.

PARTITA DECISIVA – Xavier Jacobelli su Sky dice la sua riguardo la partita tra Milan e Atalanta, importante in ottica scudetto: «Se questa partita si fosse giocata a Bergamo le difficoltà sarebbero state minori per il Milan. Perché basta dare un’occhiata ai risultati dell’Atalanta ed è paradossale un dato: quattro vittorie su diciotto partite giocate a Bergamo, dodici vittorie su diciotto partite giocate in trasferta. Questo dato esprime nel modo migliore la stagione dell’Atalanta. Il Milan si troverà contro una squadra che in trasferta darà il massimo».