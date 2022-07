Jacobelli: «Asllani promette bene. Inzaghi soddisfatto e ha ragione!»

Xavier Jacobelli dagli studi di Sportitalia si è complimentato con l’Inter per la prestazione vista contro il Monaco, soffermandosi in particolare su Kristjan Asllani.

SODDISFAZIONE – Xavier Jacobelli analizza la prestazione dell’Inter in amichevole contro il Monaco: «Kristjan Asllani promette molto bene, ha rimarcato il fatto di potersi allenare con giocatori del calibro di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, questo gli consentirà di crescere e sviluppare il suo potenziale. In generale a me è piaciuta la reazione dell’Inter nonostante affrontasse una formazione che si allena dal 16 luglio e dunque la quinta amichevole per loro. Simone Inzaghi ha buone ragioni per essere soddisfatto».