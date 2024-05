Jacobelli: «Agente Lautaro Martinez, per sua sfortuna c’è di mezzo Marotta!»

Si continua ad analizzare la situazione legata a Lautaro Martinez e al suo rinnovo di contratto con l’Inter. Xavier Jacobelli dice la sua, chiamando in causa anche l’agente e il dirigente nerazzurro Marotta.

RUOLO – Xavier Jacobelli interviene su Radio Radio Mattino Sport e News parlando dell’argomento più caldo delle ultime ore: Lautaro Martinez e il rinnovo di contratto con l’Inter. Nel corso della trasmissione radiofonica il giornalista dichiara: «Quando un giocatore come Lautaro Martinez, che diventa campione del Mondo, ed è stato finalista di Champions League, trascina l’Inter alla conquista della seconda stella, è evidente che in tutto questo ha un ruolo molto importante. Il procuratore fa il gioco delle parti, per sua sfortuna c’è di mezzo Giuseppe Marotta». Poi Jacobelli approfondisce il discorso, pensando anche alla prossima stagione e alle volontà spesso dichiarate dall’attaccante nonché capitano dell’Inter.

Lautaro Martinez, il punto di Jacobelli sulla spinosa questione

VETRINA – Nel corso della trasmissione radiofonica Xavier Jacobelli, continua, spiegandole possibilità che avrebbe l’argentino nell’Inter del futuro: «Lautaro Martinez si sente molto legato all’Inter e a Milano potrà godere di una vetrina di assoluto livello internazionale. Dal momento che l’Inter campione d’Italia giocherà nella nuova Champions League, giocherà il Mondiale per club e si presenterà da favorita ai nastri di partenza per il prossimo campionato italiano». Così conclude Jacobelli sulla spinosa questione del rinnovo, per la quale si attende di conoscere nuove e maggiori informazioni in merito nelle prossime ore. Intanto per l’argentino una pista straniera sembra allontanarsi, mentre un’altra potrebbe avvicinarsi pericolosamente per l’Inter.