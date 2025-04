A Iuliano non gli passa: «Tolto uno scudetto, ridatemelo!»

Iuliano ritorna a parlare dello scudetto tolto alla Juventus dopo il caso calciopoli. L’ex difensore bianconero si è appellato.

NON GLI PASSA – A Mark Iuliano, lo scudetto tolto alla sua Juventus per la vergognosa Calciopoli non gli passa. E lo ha nuovamente ribadito su Kiss Kiss Napoli: «Scudetti in carriera? Spero che uno me lo ridiano onestamente, io l’ho vinto sul campo. Corsa scudetto? La pressione ce l’hanno i giocatori del Napoli che hanno un martello in panchina. Nella mia Juventus c’erano diversi leader, ma eravamo una famiglia. Conte era il capitano, ma tutti sapevamo che ci sarebbe stato bisogno di tutti. E’ quella la miscela vincente affinchè una stagione possa essere esaltante».