Iuliano: «Inzaghi ottimo allenatore, deve dare risposte sul campo»

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha commentato l’ultimo periodo dell’Inter in collegamento con Radio Sportiva. Parole di stima per il tecnico Simone Inzaghi nonostante i risultati in campionato.

COMMENTO – Simone Inzaghi e l’Inter si sono resi protagonisti di ottimi percorsi nelle coppe, ma i risultati non sono stati gli stessi in campionato. Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha parlato così della situazione con Radio Sportiva: «Questi sali e scendi non fanno bene all’Inter, ai tifosi e devono avere una fine assolutamente anche per la classifica in campionato. Inzaghi per me è un ottimo allenatore, ma deve dare risposte sul campo chiaramente. Quello che succede fuori dal campo riguarda la società, non lo sappiamo e non possiamo commentarlo».