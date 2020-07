Iuliano: “Conte Ã¨ un allenatore che non ama accontentarsi. 5 maggio…”

Iuliano: “Conte è un allenatore che non ama...

Iuliano: “Conte è un allenatore che non ama accontentarsi. 5 maggio…”

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, intervenuto su “Sky Sport” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Summertime” ha parlato dell’Inter di Antonio Conte. L’ex difensore, dopo aver ricordato il 5 Maggio 2002, ha parlato delle ambizioni del tecnico nerazzurro

PROGRAMMAZIONE – Queste le parole di Mark Iuliano: «5 Maggio 2002? Sono passati tanti anni, è una data che viene ricordata ogni anno. È un qualcosa di particolare, io ho subito una rimonta(a Perugia nel 2000, ndr) e una l’ho effettuata quel giorno. Il campo di Udine mi ha dato particolari gioie. Conte? Antonio è un allenatore che non ama accontentarsi e stare dietro alla Juventus gli fa male. Sono sicuro che aveva programmato un altro tipo di risultato in questa stagione e credesse di essere più vicino ai bianconeri. Non è stato così e credo sia molto arrabbiato anche con se stesso».