Iuliano ci crede: «Fallo su Ronaldo? Quel campionato vinto meritatamente dalla Juventus!»

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus ricordato da tutti per il clamoroso fallo su Ronaldo nel 1998 con il rigore non dato in favore dell’Inter, su Rai Radio 1 ha parlato del derby d’Italia oggi e non solo.

RIGORE NON DATO – Iuliano parla del derby d’Italia in programma oggi alle 21, ma fa riferimento ancora al fallo su Ronaldo: «Spero passi la Juventus, ma è una partita da tripla. Sarà una sfida intensa, all’andata il pareggio è stato giusto. Fallo su Ronaldo oggi compie 25 anni? Se tornassi indietro nel tempo non baratterei quello scudetto con la concessione di quel fallo per cui sono ricordato da 25 anni. Quel campionato è stato vinto meritatamente dalla Juventus».