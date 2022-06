Iuliano: «Bastoni giocatore fatto, difensore moderno! Scalvini promettente»

Con l’addio alla Nazionale di Giorgio Chiellini, la Nazionale dovrà fare affidamento su Bastoni dell’Inter e non solo. L’ex Juventuk Iuliano ha parlato anche di Scalvini. Le sue parole a TMW Radio.

NUOVA GENERAZIONE − Mark Iuliano si è concentrato su Alessandro Bastoni e Giorgio Scalvini, col primo in gol per chiudere Germania-Italia 5-2 (vedi articolo) e il secondo che ha debuttato in Nazionale: «Bastoni è un giocatore già fatto. È un difensore moderno che aiuta sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ha personalità, palleggio e fisico. Scalvini invece fa parte di quella schiera di giovani promettenti che stanno esordendo in Nazionale in questi giorni. A livello difensivo siamo messi bene».