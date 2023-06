Italiano torna sul KO con l’Inter: «Perse due finali giocate bene. Peccato»

Per Italiano due sconfitte in due finali nello spazio di due settimane, prima quella con l’Inter in Coppa Italia e poi quella di stasera al 90′ in UEFA Europa Conference League col West Ham (vedi articolo). A Sky Sport, l’allenatore dei viola mostra tutto il suo rammarico.

SCONFITTA-BIS – Dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro l’Inter la Fiorentina fa altrettanto (1-2) in UEFA Europa Conference League col West Ham. E Vincenzo Italiano è ancora più dispiaciuto per com’è andata a Praga: «Abbiamo perso due finali giocate veramente bene ed è un peccato, perché quella di stasera sinceramente non immaginavo di poterla finire in questo modo. Abbiamo giocato, abbiamo avuto occasioni, abbiamo subito pareggiato a un calcio di rigore che adesso non ho rivisto, però poteva ammazzarci. Invece abbiamo reagito, abbiamo avuto una palla gol con Rolando Mandragora sul dischetto del rigore. Invece in questa palla contesa a metà campo dovevamo prenderci qualche metro di vantaggio, e non andiamo ai supplementari. Mi dispiace, penso ai ragazzi che li ho visti distrutti e al fatto che perdi due finali. Non è una bella cosa».