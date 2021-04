Italiano: «Spinta dei tifosi per Spezia-Inter carica ulteriore. Noi bella prova»

Italiano torna su Spezia-Inter 1-1 di mercoledì sera. L’allenatore, nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Genoa, ringrazia anche i tifosi per la carica prima della partita.

RETTO L’URTO – Vincenzo Italiano parla di come lo Spezia ha gestito la partita con l’Inter: «Il problema principale per noi era riscattare la prova non positiva di Bologna. Ci tenevamo a farlo immediatamente, per il fatto di affrontare l’ultimo mese con un certo tipo di mentalità e di testa. Perché riprendere a muoversi come abbiamo fatto con l’Inter non era semplice: l’abbiamo fatto con sacrificio, anche attraverso una prestazione dove ci siamo dovuti difendere. Lo dico sempre: quando siamo chiamati su questo aspetto dobbiamo farlo. Penso che alla fine il punto sia meritato, ci ha portato grande consapevolezza che fino all’ultima giornata dobbiamo cercare di essere sempre questi. È un risultato importante: dobbiamo dare continuità a questa bella prova e a questo risultato ottenuto. Come è stato in passato abbiamo coinvolto tanti ragazzi: tutti devono pensare di essere inseriti».

SUPPORTO – Italiano chiude sulla spinta dei tifosi, che hanno caricato lo Spezia prima dell’Inter: «Questa gente dimostra passione ogni giorno. Quelle dimostrazioni prima delle gare sono convinto che ti diano una carica ulteriore, un furore da aggiungere a quello che già uno ha per la preparazione a gare così importanti. Noi sappiamo cosa significa giocare per lo Spezia, l’abbiamo dimostrato anche nell’ultima gara contro una squadra che per noi era difficile affrontare. Abbiamo dimostrato anche contro l’Inter che diamo il massimo, pure per i nostri tifosi».