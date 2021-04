Italiano: «Serie A, Inter favoritissima. Battaglia per la Champions League»

Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”. A suo avviso la Serie A è già nelle mani dell’Inter, mentre c’è da lottare per i posti Champions League.

UNO PIÙ TRE – Vincenzo Italiano è sicuro su chi vincerà la Serie A a maggio: «Per lo scudetto adesso è favorita l’Inter, quello sicuramente. Chi rimane fuori dalla zona Champions League? Non so come fare a saperlo. Chi entra? L’Inter, in questo momento, è favoritissima per vincere lo scudetto quindi sì. Credo ci vadano il Napoli, la Juventus e il Milan. Ma ci dimentichiamo dell’Atalanta, quindi ci sarà una grossa battaglia».