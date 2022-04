Italiano: «Scudetto? Dico Milan. Passi falsi, dopo l’Inter non lo pensavo»

Vincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, si è espresso sulla lotta Scudetto. Milan dato per favorito, poi una considerazione sui passi falsi post Inter e Napoli

FAVORITI − Italiano ritiene il Milan favorito sull’Inter in merito alla lotta Scudetto: «Ci siamo abituati ad archiviare i risultati positivi e anche quelli negativi. Pensiamo ai prossimi venti giorni con fiducia. Domani una battaglia contro i primi della classe. Adesso credo che il Milan, con due punti di vantaggio, abbia più possibilità di tutte di vincere il campionato. Abbiamo qualità e meriti per restare nella zona dove siamo inseriti dall’inizio del torneo. I passi falsi non ci volevano, dopo Napoli e Inter pensavo che avremmo fatto punti importanti».