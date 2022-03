Italiano: «Inter? Per me è come se avessimo vinto! Ecco cosa ci teniamo»

Italiano è intervenuto a Fiorentina Weekly, format in onda sui canali del club viola. Il tecnico gigliato torna sulla partita con l’Inter finita in parità, considerandola però una vittoria. Di seguito le sue dichiarazioni

COME UNA VITTORIA – Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, non pensa tanto ai due punti che poteva conquistare con l’Inter quanto piuttosto alla prestazione della sua squadra: «Non vorrei parlare di punti ma del fatto che usciamo a testa alta perché abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo messo in difficoltà i Campioni d’Italia disputando una gara di grande personalità. Quindi ci teniamo quello. Per me è come se avessimo vinto perché giocare ed esprimersi in quel modo è una grande soddisfazione».