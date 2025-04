Italiano con l’Inter e non solo: «Siamo dentro e Orsolini ci farà vincere»

Italiano fiducioso dopo la sconfitta del Bologna contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Nel prossimo turno, arriverà l’Inter al Dall’Ara. Si fida anche di Riccardo Orsolini.

MESE IMPORTANTE – Il Bologna, dopo sette risultati utili consecutivi, ha perso sul campo dell’Atalanta per 2-0. Vincenzo Italiano, incalzato da DAZN sulle prossime partite della sua squadra, ha risposto in questa maniera: «La squadra chiaramente è ancora all’interno di quelle che sono le prestazioni di un certo livello e da lì dobbiamo ripartire. Abbiamo un mese duro e ci sono tante squadre forti ancora da affrontare. Orsolini? In questo mese, quando si sveglia con il piede caldo di partite ce ne farà vincere tante». Nel prossimo turno, ossia la domenica di Pasqua, i felsinei affronteranno l’Inter al Renato Dall’Ara. Una partita cruciale in ottica sia scudetto che Champions League. Al momento, la Beneamata si trova a più sei sul Napoli, ma domani sera la squadra di Antonio Conte giocherà una partita, sulla carta abbastanza facile e abbordabile, contro l’Empoli al Diego Armando Maradona. Il match tra Bologna e Inter arriverà tre giorni dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Insomma, sarà una settimana non banale per la squadra di Simone Inzaghi.