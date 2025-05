Italiano, l’incontro col Bologna dà i suoi frutti: l’Inter prende atto

Terminato l’incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Le parti hanno discusso del futuro, giungendo a una conclusione. L’Inter, ma anche il Milan, monitorano la situazione.

LO SCENARIO – Mattinata importante in casa Bologna. In queste ore, infatti, era atteso un incontro tra il club rossoblù e Vincenzo Italiano, incentrato sul futuro dell’allenatore. Dopo aver preso il posto di Thiago Motta, all’inizio della stagione, l’ex Fiorentina ha diversi scenari aperti davanti a sé. Tra le possibilità c’è quella di proseguire sulla panchina della squadra emiliana, ma anche di spostarsi in direzione Milano. Il Milan, infatti, appare particolarmente interessato ad Italiano, ma anche l’Inter guarda con attenzione in vista di un eventuale addio di Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League.

I risvolti dell’incontro tra Italiano e il Bologna e le conseguenze per l’Inter e non solo

IL VERDETTO – La pista milanese, però, sembra che possa definitivamente essere cancellata dalla lista di Italiano. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il meeting tra l’allenatore e il Bologna ha portato delle risposte concrete e positive. Il giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, informa che le parti hanno trovato un accordo di massima per un rinnovo di contratto fissato al 2027. Stando così le cose, quindi, il Milan – che aveva già presentato all’ex Fiorentina un’offerta pari a 4 milioni di euro a stagione – dovrà virare su un altro profilo. Massimiliano Allegri sembrerebbe il nome più caldo, nonostante la tanta concorrenza. L’Inter, invece, può ancora aspettare: nulla è deciso sul futuro di Inzaghi.