Italiano: «Fiorentina, obiettivo Coppa Italia! Futuro all’Inter? Non ci penso»

Vincenzo Italiano, intervenuto a Radio Anch’io lo sport, ha analizzato il momento della Fiorentina reduce dal successo sull’Inter ed impegnata mercoledì in semifinale di Coppa Italia

ANALISI – Questa l’analisi di Vincenzo Italiano: «La Fiorentina in questo momento è in un momento positivo. E cresciuta l’autostima e di conseguenza arrivano i risultati. Erede di Zeman? Complimento che mi da forza per andare avanti e non mollare per andare e spingere e andare forte. Lui è un allenatore che stimo tantissimo e che ha dato tanti spunti a tanti allenatori. La mia filosofia è sempre quella, migliorare nel quotidiano. Le partite poi danno le risposte a tutto. Coppa Italia? Abbiamo questa semifinale, sarebbe stato bello festeggiare la vittoria di San Siro in una settimana tipo più tranquilla. Con la Cremonese sarà una partita difficile, per noi l’obiettivo è superare il turno ed arrivare ad una storica finale. Metterci anima, cuore e tutto quello che ci sta facendo ottenere risultati. Andremo a Cremona a battagliare. Futuro allenatore Inter? La mia testa è proiettata è su quello che andremo ad affrontare. Non penso ad altro che alle nostre partite e ad i nostri impegni ed ottenere grandi soddisfazioni».