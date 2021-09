Italiano: «Dobbiamo concretizzare palle gol. Inter tenuta viva»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della sua Fiorentina contro l’Udinese. Il tecnico dei viola è tornato sulla sconfitta per 1-3 contro l’Inter dello scorso martedì, recriminando per le occasioni sprecate.

TROPPI ERRORI – Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di oggi è tornato su Fiorentina-Inter e sui troppi errori commessi dai suoi: «Dobbiamo migliorarci su tanti aspetti. Soprattutto sul concretizzare la palle goal. Segnare ti permette di lavorare sulla partita in maniera diversa. Se tieni vivo l’avversario, poi può succedere di tutto. E questo è successo proprio contro l’Inter».

Fonte – Acffiorentina.com/it