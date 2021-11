Italiano: «Con Napoli e Inter bene ma 0 punti, ci tenevamo col Milan»

La Fiorentina ha fatto un grande favore all’Inter, battendo per 4-3 il Milan in una partita scoppiettante (vedi articolo). Italiano, intervistato da DAZN, ricorda le prestazioni contro i nerazzurri e il Napoli, dove i viola avevano perso in casa.

SBLOCCATI – La Fiorentina riesce a battere una big, con il 4-3 sul Milan alla prima sconfitta in questa Serie A. Vincenzo Italiano è soddisfatto: «Una partita intensa, una partita dai ritmi elevati, una partita dove noi ci tenevamo con una così grande a far bene. In casa, sia col Napoli sia con l’Inter, ottime prestazioni ma zero punti. Ci tenevamo a non passare per la squadra che con queste corazzate non riesce a far punti. Invece grande determinazione, non dimentichiamo che eravamo in piena emergenza con gente adattata soprattutto nel reparto difensivo. Credo che la squadra abbia fatto un qualcosa di incredibile, una vittoria meritata: abbiamo sofferto, sul 3-0 potevamo soffrire meglio. Poi alla fine Dusan Vlahovic è stato bravo a fare quel gol, grande spirito dei ragazzi in grande emergenza».