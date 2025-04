Italiano: «Chi voglio in finale? Penso solo al Bologna adesso»

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, rimane concentrato sulla partita di domani che vale la finale di Coppa Italia. In conferenza stampa evita di parlare di Inter o Milan, solo dell’Empoli.

CONFERENZA STAMPA – Il Bologna parte da un netto vantaggio di tre gol contro l’Empoli domani sera in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano arriverà conoscendo già la prima finalista tra Inter e Milan, che giocheranno invece questa sera. Lo stesso Italiano però non si espone: «La partita di domani è molto importante, ci giochiamo qualcosa di storico. Vorremo avere uno stadio che ci spinge dall’inizio per concretizzare quanto fatto fino a qui. I ragazzi meritano una cornice importante. Dopo Bergamo non abbiamo digerito la sconfitta: per questo ho visto i ragazzi bene e domani saranno tutti importanti, sia chi giocherà che ci partirà dalla panchina. La società è in crescta, è una big e con questa voglia di migliorare si può ambire a tutto. Chi voglio in finale? In questo momento penso solo a domani, come ho fatto con la Fiorentina l’anno scorso in Europa. Non vogliamo sbagliare, poi in caso ci penseremo. Lavoriamo per raggiungere queste partite, per arrivare in fondo e vogliamo regalarlo alla gente e al presidente questo sogno»