Italiano avverte il Bologna: «Se approcci così con l’Inter perdi!»

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro l’Atalanta. I rossoblù, prossimi avversari dell’Inter in campionato, sono stati sconfitti dai bergamaschi per 2-0.

APPROCCIO – Vincenzo Italiano ha parlato ai cronisti presenti in sala stampa al termine di Atalanta-Bologna. Con questa sconfitta, gli emiliani sono scesi al quinto posto in classifica, dopo il successo interno della Juventus contro il Lecce. L’allenatore dei rossoblù ha parlato di alcuni singoli, come Ferguson e Castro, non disponibili nella gara odierna. Italiano si è focalizzato su un aspetto da migliorare nelle prossime gare: «Non hai Ferguson, non hai Castro, che in una partita del genere non poteva giocare, Odgaard non si era allenato per tre giorni. Ora ripartiamo e affrontiamo Juventus, Milan, Fiorentina, Inter con un altro approccio perché se approcci così rischi di perdere anche con loro. Questo approccio ci serva da lezione per commettere meno errori».

LA PARTITA – Bologna-Inter, in programma la domenica di Pasqua allo stadio Dall’Ara, mette in palio 3 punti pesantissimi per il campionato. I rossoblù, avversario molto ostico per i nerazzurri negli ultimi anni, sono in corsa per la bissare la qualificazione in Champions League, dopo averla ottenuta lo scorso anno con Thiago Motta. L’Inter dall’altra parte, deve ottenere una vittoria, su uno dei campi più difficili in Italia, per tenere a distanza il Napoli.