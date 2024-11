Italia Under 21 ripresa dalla Francia: nel finale sprazzi di Inter!

L’Italia Under 21 sfida la Francia in un’amichevole Nazionale. Il test termina in parità, dopo la rimonta nel secondo tempo dei francesi. In campo, soprattutto nel secondo tempo, molti volti dell’Inter, tra presente e passato.

PRIMO TEMPO – All’indomani della vittoria degli uomini di Luciano Spalletti in Nations League, anche i giovani azzurri si mettono in gioco. Allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli questo pomeriggio l’Italia Under 21 è scesa in campo per un’amichevole contro la Francia. Tra i convocati dell’allenatore Carmine Nunziata compaiono anche volti noti del presente e del passato dell’Inter. Uno di questi è Cesare Casadei, con un trascorso nelle giovanili nerazzurre e ora in forza al Chelsea. Il centrocampista classe 2003 ha sbloccato il test amichevole al 15′, portando avanti l’Italia Under 21 di 1-0 sulla Francia. A raddoppiare, invece, è stato Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo al 44′, permettendo ai suoi compagni di andare a riposo negli spogliatoi con due gol di vantaggio.

Italia Under 21-Francia 2-2

SECONDA FRAZIONE – Nel secondo tempo l’amichevole prende tutta un’altra piega per l’Italia Under 21. Al 58′, infatti, la Francia accorcia le distanze con la rete di Rayan Cherki. E poco dopo, al 65′, riprende del tutto il risultato col 2-2 di Valentin Atangana Edoa. Pochi minuti prima del pareggio francese, mister Nunziata chiama in causa dalla panchina Francesco Pio Esposito, in prestito dall’Inter allo Spezia, e Giovanni Fabbian, ex nerazzurro ora del Bologna. Entrambi sono subentrati in campo al 61′. Nel finale spazio anche a Lucien Agoumé, un altro giovane dell’Inter trasferitosi a titolo definitivo al Siviglia la scorsa estate.